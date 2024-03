Gabriel Attal effectuera sa première visite aux armées sur la base de Lyon Mont-Verdun

Gabriel Attal effectuera sa première visite aux armées vendredi à la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun (Rhône), centre névralgique de la défense aérienne française et notamment de la sûreté du ciel, qui relève directement de l'autorité du Premier ministre, a annoncé mercredi Matignon.

Le Centre national des opérations aériennes est sous l'autorité directe du Premier ministre

Le chef du gouvernement se verra présenter notamment le dispositif de sûreté aérienne pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Il assistera à une démonstration de la lutte anti-drones et à une présentation de l'hélicoptère Fennec. Il rentrera à Paris à bord d'un Airbus A330-MRTT Phénix de l'armée de l'air utilisé pour le transport et le ravitaillement en vol d'autres appareils.

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu ne sera pas présent, retenu à Berlin le même jour par une rencontre avec son homologue allemand Boris Pistorius. Il sera représenté par la secrétaire d'État aux Anciens Combattants Patricia Miralles. Gabriel Attal visitera sur cette base le Centre national des opérations aériennes (CNOA), installé sous terre pour résister à une éventuelle attaque nucléaire.

Les activités de ce centre, visité par ses prédécesseurs Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne, sont sous l'autorité directe du chef du gouvernement dans le cadre de sa mission de défense du territoire. Si un avion refuse de s'identifier et de donner ses informations réglementaires, le CNOA peut envoyer un hélicoptère ou un avion de chasse pour dialoguer. En cas de refus d'obtempérer, l'appareil envoyé en reconnaissance peut procéder à un tir de semonce, voire abattre l'appareil -- ce qui n'est jamais arrivé.

Cette ultime décision est prise par le Premier ministre au bout d'une chaîne de commandement très courte, afin de ne pas perdre de temps. En moyenne, le CNOA envoie chaque année 200 à 250 aéronefs assurer la sûreté du ciel. Gabriel Attal visitera également le non moins sensible Centre Air de planification et de conduite des opérations aériennes (CAPCO), qui coordonne davantage les opérations aériennes extérieures, y compris celles au Sahel de la force Barkhane.