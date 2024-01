Gabriel Attal annonce que le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité sera généralisé d'ici à 2025

Afin de "déverrouiller l'accès au travail", le Premier ministre, Gabriel Attal, a fait une annonce concernant le RSA ce mardi, à l'occasion de son discours de politique générale. Le nouveau chef du gouvernement a indiqué que l'accès à ce dispositif serait, dès 2025, conditionné à 15 heures d'activité par semaine. Ce nouveau système est déjà expérimenté dans 18 départements français et a donc vocation à se généraliser.

Par ailleurs, Gabriel Attal a fait savoir que les chômeurs en fin de droits ne bénéficieraient plus d'allocation spécifique (ASS) et seront basculés au RSA. Fin 2019, 351.000 personnes percevaient l'allocation de solidarité spécifique (ASS), selon la direction statistique des ministères sociaux (Drees).

"Objectif de plein emploi"

Plus généralement, "nous devons aller plus loin dans la réforme de l'assurance-chômage", a indiqué Gabriel Attal, rappelant qu'une négociation a été lancée entre partenaires sociaux "en faveur de l'emploi des seniors, de la prévention de l'usure professionnelle des parcours et des reconversions".

Gabriel Attal a réitéré l'"objectif de plein emploi" du gouvernement. "Nous devons inciter toujours plus à la reprise du travail, et je serai extrêmement attentif à l'évolution de la trajectoire financière de l'assurance-chômage", a-t-il averti. Si la trajectoire financière "dévie", le chef du gouvernement n'hésitera pas "comme la loi le permet, à demander aux partenaires sociaux de remettre l'ouvrage sur le métier, sur la base d'une nouvelle lettre de cadrage".