Gabriel Attal au chevet des Français qui travaillent de nuit

En France, près de quatre millions de personnes travaillent entre minuit et 5 heures du matin. Parmi eux, les boulangers, en première ligne face à la flambée des prix des matières premières et de l'énergie mais aussi les soignants et les ouvriers. Gabriel Attal vient de passer la nuit avec des artisans, des salariés aux horaires décalés. Europe 1 a suivi le ministre délégué à l’Action et aux Comptes publics dans son déplacement.

Montrer que la classe moyenne n'est pas oubliée

L'objectif du gouvernement : montrer que l'exécutif n'oublie pas la classe moyenne. "Aujourd'hui, si jamais vous ne faites rien pour la boulangerie pâtisserie, toutes les entreprises qui font moins de 400.000 euros de chiffre d'affaires, elles vont multiplier leur dépense énergétique", lance ce boulanger à Gabriel Attal. "Sur les artisans, on regarde comment on peut essayer d'avoir un dispositif qui vienne plus en soutien et de manière ciblée", lui a répondu le ministre des Comptes publics.

Gabriel Attal a annoncé une "baisse pérenne de charges" pour 1,6 million de travailleurs indépendants. Pour une personne au Smic, cette aide représentera environ 550 euros de baisse de charge sur un an. Un décret devrait être publié dans les prochains jours.

Rendre hommage aux travailleurs de nuit

Gabriel Attal a aussi rencontré cette nuit des ouvriers et le personnel hospitalier qui ont, eux aussi, confié leurs inquiétudes au ministre. "On a du mal à être reconnus au niveau de la pénibilité du travail. Nous, les soignants, on fait partie des gens qui travaillent aussi la nuit et le travail est aussi dur la nuit que le jour. Il ne faut pas dire que c'est plus calme la nuit, c'est faux", lance ce soignant.

Gabriel Attal a voulu se démarquer de Nicolas Sarkozy, qui avait en 2007 rendu hommage à la France qui se lève tôt. Une filiation politique qui n'est pas vraiment assumée par le ministre du Budget. "J'écoute ces comparaisons qui sont faites. Heureusement, je pense que la valeur travail et la valorisation de celles et ceux qui travaillent, normalement, tous les responsables politiques devraient être sur cette ligne-là", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. C'est donc la valeur "travail de nuit" plutôt que les "travailleurs qui se lèvent tôt" que le ministre des Comptes publics a voulu mettre en avant.