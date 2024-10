Cyril Hanouna - Discours de Michel Barnier : «LFI a tenu 1 minute 30 avant de mettre le bordel», lance Gauthier Le Bret

Une entame mouvementée. Voilà ce qu'a vécu Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale, mardi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a dû faire face à un chahut causé par les députés de la France insoumise, qui ont brandi leur carte d'électeur en signe de protestation contre le nouveau gouvernement. "LFI a tenu une minute 30 avant de mettre le bordel au sein de l'hémicycle [...] comme si on leur avait volé l'élection, qu'ils avaient la majorité absolue et que c'était à eux que revenait de droit Matignon et le poste de Premier ministre", a regretté Gauthier Le Bret dans l'émission On marche sur la tête.

« Clémence Guetté, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Antoine Léaument, Aymeric Caron » : @GauthierBret liste les députés LFI les plus bruyants lors du discours de politique générale de Michel Barnier, dans #OMSLT avec @Cyrilhanouna sur #Europe1. pic.twitter.com/8SOLmrdYKC — Europe 1 (@Europe1) October 1, 2024