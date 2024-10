Frappes israéliennes au Liban : Emmanuel Macron envisage de durcir le ton

Entre Paris et Tel-Aviv, le fossé se creuse. Ce qui était l’exception est devenu la règle : depuis plusieurs jours, Israël ne prévient plus l'armée française des frappes envisagées sur le Liban, confie une source diplomatique. Jusqu’ici, l'État hébreu prenait notamment en compte la présence d’officiels français sur le terrain pour éviter tout risque d’incident diplomatique. Ce n’est plus le cas.

Emmanuel Macron se montre ferme

C'est le signe d’une "dégradation accélérée des relations", analyse un diplomate, et les récents tirs d'Israël sur les positions de la Finul au Liban n’ont rien arrangé.

Emmanuel Macron a réitéré son appel à cesser les exportations d’armes. Des déclarations qui continuent d’agacer le Premier ministre israélien mais Paris ne compte pas dévier de cette ligne, quitte éventuellement à aller encore plus loin. La saisine du Conseil de sécurité de l’ONU à la suite des tirs sur les Casques bleus fait partie des options envisagées par la France.

Un pas qui n’a pas encore été franchi mais qui marquerait une nouvelle étape de la distanciation entre Paris et Tel-Aviv.