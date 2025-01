François Bayrou : «Tous les partis de gouvernement» ont «une responsabilité dans la situation» d'endettement de la France

"Tous les partis de gouvernement, sans exception, ont une responsabilité dans la situation (d'endettement) créée ces dernières décennies", a affirmé François Bayrou, ce mardi 14 janvier, dans sa déclaration de politique générale prononcée devant l’Assemblée nationale.

Ce mardi 14 janvier, le Premier ministre François Bayrou présente devant l’Assemblée nationale les orientations de son projet lors de sa déclaration de politique générale. Face aux députés, il a rappelé que la France, depuis la Seconde Guerre mondiale, n’avait jamais été aussi endettée.

"J’affirme qu’aucune politique de ressaisissement et de refondation ne pourra être conduite si elle ne tient pas compte de notre surendettement et si elle ne se fixe pas comme objectif de la contenir et de le réduire", a déclaré François Bayrou depuis l’Assemblée nationale.

Pour lui, "tous les courants dits de gouvernement y ont pris leur part". "Quand François Mitterrand est élu, la France est l’un des pays les moins endettés du monde, à peine plus de 20% de notre production nationale, à la fin de son second mandat en 1995, c’est 52%. Plus de 30 points d’endettement supplémentaire en 14 ans", a ajouté le Premier ministre.

Nicolas Sarkozy a permis l’accélération de l’endettement, selon François Bayrou

Puis, il a décidé de s’en prendre à Lionel Jospin. "À la fin des années 90, la France, pour tous les critères de santé économique, est nettement au-dessus de l’Allemagne réunifiée. Notre commerce extérieur est largement excédentaire et notre endettement inférieur à celui de nos voisins. Puis en 2000, gouvernement de Lionel Jospin, brutalement les courbes se cassent, et commencent une descente que rien ne semble pouvoir arrêter", a rapporté le locataire de Matignon.

Pour lui, entre 2007 et 2012, Nicolas Sarkozy a permis l’accélération de l’endettement. “25 points de produit intérieur”, a rapporté le Premier ministre. Entre 2012 et 2017, François Hollande, c'est 10 points supplémentaires. Depuis 2017, Emmanuel Macron, c’est 12 points".

"J’affirme que tous les partis dits de gouvernement ont une responsabilité dans la situation créée ces dernières décennies. Et j’affirme que tous les partis d’opposition, demandant sans cesse, à cette tribune, des dépenses supplémentaires, ont dansé aussi le tango fatal qui nous a conduits au bord du précipice", a conclu le Premier ministre.