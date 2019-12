François Baroin par rapport à Emmanuel Macron : "Je n'ai aucune jalousie d'aucune sorte"

INTERVIEW

Invité de l'émission Ça fait du bien d'Anne Roumanoff, l'ancien ministre François Baroin est venu présenter son livre Une histoire sentimentale. Notre République par les villages et les villes, paru le 6 novembre aux éditions Albin Michel. En 1995, alors qu'il n'avait que 30 ans, François Baroin était nommé porte-parole du gouvernement Juppé, sous la présidence de Jacques Chirac. Au micro d'Europe 1, il a confié ne pas jalouser ni envier Emmanuel Macron qui est devenu président à 39 ans. Interrogé sur son impression en voyant un homme plus jeune que lui accéder au pouvoir, il répond : "Je ne vais pas me plaindre, j'ai pu exercer des responsabilités très jeune. J'ai trouvé plutôt rafraîchissant qu'un vieux pays comme la France se choisisse un président de 40 ans." Il ajoute : "Je n'ai aucune jalousie d'aucune sorte."

"J'aime la clarté"

De retour chez Les Républicains depuis octobre 2019, l'homme politique de 54 ans a expliqué : "Ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses, de dire des choses et puis éventuellement de faire réfléchir peut-être un peu." Et si Emmanuel Macron l'appelait pour lui proposer un poste de ministre ? "Jamais !", répond François Baroin. "J'aime la clarté", continue-t-il. "Le 'en même temps' n'est pas possible partout. Il faut des lignes, de la clarté."