Face à la délinquance étrangère, Gérald Darmanin prône la fermeté

Gérald Darmanin est sur tous les fronts cet été. Le ministre de l'Intérieur est arrivé ce dimanche matin à Mayotte pour une visite de trois jours. Un déplacement centré sur la lutte contre l’insécurité et l’immigration clandestine. En parallèle, dans une interview accordée au Journal du dimanche, Gérald Darmanin a défendu son bilan, jugé mauvais par 75% des Français selon un sondage Ifop pour le JDD.

Pour tenter de convaincre les sceptiques, le locataire de la Place Beauveau joue la carte de la fermeté. Selon lui, il existe un problème lié à la délinquance étrangère en France. "Nous devons à l'immense majorité des étrangers qui aiment notre pays d'être fermes avec la minorité d'emmerdeurs", clame-t-il.

Des renforts de police dans les grandes villes

C’est pourquoi le ministre de l’Intérieur souhaite accélérer l’expulsion des étrangers qui commettent des actes de délinquance grave. Face à l’insécurité, il promet également des renforts de policiers dans les grandes villes notamment. Avec la création de "11 unités de forces mobiles" , soit 880 agents supplémentaires déployés pour lutter en particulier contre le trafic de drogue et les rodéos urbains.

Gérald Darmanin a également réagi à l’actualité brûlante de cet été et promet de former 3.000 gendarmes verts, pour enquêter sur les affaires environnementales et les feux criminels. Le ministre fixe l’objectif d'un gendarme vert dans chaque brigade, partout en France.