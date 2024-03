Européennes : qui est le général Christophe Gomart, numéro trois sur la liste des Républicains ?

Les Républicains se renforcent en vue des Européennes. La liste conduite par François-Xavier Bellamy a été complétée mardi par l’arrivée du général Christophe Gomart, ancien commandant des opérations spéciales de l'armée et ancien directeur du renseignement militaire français. Avec cette nouvelle recrue, issue d'une grande lignée de militaires français et nouveau numéro trois sur la liste LR, la droite cherche à s'imposer comme un parti crédible et compétent.

"J'apporterai ma compétence dans le domaine de la défense"

C'est ce qu’on appelle une prise de guerre. Les négociations avaient débuté il y a plusieurs mois, elles ont abouti ces derniers jours. Le général Christophe Gomart, 63 ans, dont 36 passées dans les armées, justifie son arrivée sur la liste des Républicains : "Ce sens du service, je pense l'avoir ancré en moi et je tendrai à prouver que je continuerai de le faire comme candidat dans ces élections européennes. J'apporterai mon expérience et ma compétence dans le domaine de la défense, au regard des crises qui secouent le monde."

"On ne gouverne pas par des ruades"

Alors qu'Emmanuel Macron impose, de fait, la guerre en Ukraine dans la campagne, pour Les Républicains, Christophe Gomart est un gage de crédibilité sur les questions internationales et une preuve que le parti attire encore. "Je suis persuadé, la fin du macronisme s’annonçant, qu'on a besoin d'offrir aux Français cette alternative de responsabilité, de crédibilité, de sérénité. On ne gouverne pas par des ruades, on gouverne par une stratégie de long terme", a affirmé le président des Républicains Éric Ciotti.

La première vraie apparition de Christophe Gomart dans cette campagne sera samedi lors du premier meeting de François-Xavier Bellamy aux Docks de Paris.