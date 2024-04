Européennes : Les Républicains dévoilent leur liste de candidats éligibles

Les eurodéputés sortants Nadine Morano et Brice Hortefeux figurent en 6e et 7e place sur la liste LR menée par François-Xavier Bellamy aux européennes de juin, en position éligible si la droite obtient autour de 8% des voix comme en 2019, a indiqué mardi le parti. Les deux anciens ministres de Nicolas Sarkozy ont longuement fait pression pour y figurer en bonne place, s'invitant notamment à tour de rôle sur des récents déplacements de campagne de M. Bellamy en région lyonnaise et dans les Alpes-Maritimes.

"Nos candidats constituent une liste d'équilibre entre le renouvellement et l'expérience", a affirmé le patron de LR Eric Ciotti, cité dans un communiqué.

Les premières places attribuées à de nouveaux venus

Les premières places de la liste, qui stagne dans les sondages autour de 7 à 8%, juste au-dessus de la barre des 5% synonyme de représentation au Parlement européen, sont effectivement attribuées à de nouveaux venus. Après les présences déjà annoncées de l'agricultrice Céline Imart en deuxième position et de l'ancien général Christophe Gomart en troisième, la maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) Isabelle Le Callennec figure au quatrième rang, juste devant Laurent Castillo, élu niçois et praticien hospitalier.

La sortante Nathalie Colin-Oesterlé, issue des rangs des centristes du président de la région Normandie Hervé Morin, figure en 8e position. Le renouvellement des premières places et les présences de Mme Morano et M. Hortefeux en position éligible mettent dans une situation moins confortable des eurodéputés sortants qui devront batailler pour être reconduits, à l'image d'Anne Sander (10e) et Geoffroy Didier (11e).

31 noms donnés

Par ailleurs, le président des jeunes LR Guilhem Carayon apparaît en 9e position, tandis que l'ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, désignée en octobre dernier vice-présidente du parti "en charge des idées et du projet", figure en 12e position. À noter que Patrick Dray, qui avait le soutien du président du Sénat Gérard Larcher, aurait refusé la 9e place que lui avait proposée Eric Ciotti, selon Le Figaro. La liste diffusée par LR compte 31 noms sur les 81 qu'elle devrait afficher au final sur le bulletin de vote.