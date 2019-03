Européennes : le patron de LREM Stanislas Guerini fait le SAV de Macron en Suède

Le délégué général de La République en marche, Stanislas Guerini, a défendu samedi devant les libéraux suédois (Liberalerna) la tribune d'Emmanuel Macron pour l'Europe, estimant qu'à l'approche des élections c'était "maintenant ou jamais pour agir".

"La promesse européenne n'est pas morte". Pour son premier déplacement dans le cadre des élections européennes du 26 mai, Stanislas Guerini a plaidé pour bâtir un "front commun" des "pro-européens". "La promesse européenne n'est pas morte, elle est juste en sommeil", a-t-il assuré dans un discours à Stockholm lors du congrès de Liberalerna.

Rappelant les propositions formulées par le chef de l'Etat dans sa tribune diffusée mardi dans 28 pays, Stanislas Guerini a estimé que les "pro-européens" avaient "bien plus en commun" que les "populistes". "Il est temps d'avancer et d'aller de l'avant. L'Europe doit être réformée et dirigée par ceux qui s'en soucient le plus", a-t-il lancé. Le mouvement doit dévoiler sa liste d'ici la fin du mois.

"Nous avons besoin d'un parti central européen bien plus fort". Le délégué général de LREM a expliqué vouloir s'appuyer sur les libéraux et démocrates réunis au Parlement européen dans l'ALDE, auquel appartient Liberalerna (2 eurodéputés). "Mais nous devons aller au-delà: il est temps que chaque parti pro-européen pense en dehors des schémas établis. Si nous voulons une Europe plus solide, nous avons besoin d'un parti central européen bien plus fort afin d'imprimer notre marque dans chaque décision clé", a exhorté Stanislas Guerini.

En ce sens, le délégué général de La République en marche a appelé Liberalerna à "aller parler aux citoyens, construire des passerelles avec d'autres partis". Présent vendredi et samedi en Suède, Stanislas Guerini a rencontré la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Paula Carvalho Olovsson et des leaders de plusieurs partis. LREM entend envoyer plusieurs "députés ambassadeurs" en Europe afin de présenter le programme du parti pour le prochain scrutin.