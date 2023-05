Européennes : David Lisnard ne se présentera pas et ira «jusqu'au bout de son mandat de maire»

Plus d'un an après l'élection présidentielle, la France s'apprête à vivre une nouvelle campagne : celle des européennes. Des élections essentielles, qui se préparent doucement au sein du paysage politique hexagonal. Mais alors que la gauche se divise sur l'intérêt de se présenter sous une liste unique Nupes, la droite elle, se fait plus discrète sur le sujet pour l'instant.

Une première marche vers le renouveau ?

Invité ce mercredi matin, le maire Les Républicains de Cannes David Lisnard l'assure : "les élections européennes peuvent être la première marche vers une nouvelle espérance portée par la droite et le centre", alors même que le parti des Républicains s'est fracturé autour de la question des retraites.

"L'Europe ne doit plus être un moyen d'entrave, mais un moyen de puissance pour la France" poursuit le président de l'Association des maires de France (AMF). "On (Les Républicains ndlr) doit porter cette ambition européenne. Et plutôt que de vouloir nous obliger à mettre des drapeaux sur les frontons des mairies, on devrait cesser d'insulter nos partenaires comme l'Italie [...] Il ne faut plus penser qu'on doit enjamber ces élections, faire le dos rond en disant ce n'est pas pour nous. On est capables d'avoir un corpus très fort et avec mon parti Nouvelle énergie, je proposerai, j'espère en septembre, un corpus fort là-dessus", explique-t-il.

"Ne pas abandonner en cours de route"

Mais pas question pour David Lisnard de quitter son poste de maire de Cannes pour tenter l'aventure européenne. "Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous présenter à une élection comme les Européennes et garder votre mandat de maire. Et moi, j'ai dit que j'irai jusqu'au bout de mon mandat de maire", note le président de l'AMF.

"Certes, j'ai pensé à tenter les élections européennes. En tout cas, j'y ai réfléchi, parce que c'est une bonne tribune pour faire entendre ses convictions. Mais il faut recréer de la confiance civique et je pense que la confiance, c'est aussi de dire clairement les choses. En 2020, quand je me suis présenté aux élections municipales, je ne me suis pas présenté pour ensuite aller aux européennes et abandonner en cours de route", conclut-il.