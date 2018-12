Européennes : 8% d'intentions de vote pour les "gilets jaunes", le RN en tête, LR s'effondre

Une liste "gilets jaunes" recueillerait 8% d'intentions de vote pour les élections européennes de mai 2019, dominées par le Rassemblement national (RN, ex-FN) dans tous les cas de figure, tandis que Les Républicains chutent lourdement à 8%, selon un sondage Odoxa pour franceinfo vendredi.

8% pour les "gilets jaunes". Dans l'hypothèse de la présence d'une liste "gilets jaunes" à 8%, le parti de Marine Le Pen recueillerait 21% d'intentions de vote, devant la liste La République en marche-MoDem (19%), La France insoumise (10,5%) et Les Républicains (8%). Suivent Debout la France (7%), le PS (6%) et Europe Écologie-Les Verts (6%) devant le Nouveau parti anticapitaliste (3,5%), Générations (3%), l'UDI (2%), la liste conduite par le député Jean Lassalle (2%), le PCF (1%), les Patriotes (1%) et l'UPR de François Asselineau (1%).

RN en tête dans tous les cas. Bien qu'en tête, le Rassemblement national est, selon cette étude, le parti qui pâtirait le plus de la présence d'une liste "gilets jaunes" (-3 points). Le RN est également en tête dans l'hypothèse d'un scrutin sans "gilets jaunes" avec 24 points, soit trois de plus que lors du précédent sondage de septembre. Il devance la liste LREM-MoDem, qui perd 2,5 points à 19%, et La France insoumise (11,5 points, -1). Suivent Les Républicains, qui enregistrent la plus forte baisse (-6 points à 8%), Debout la France (7%, +1) et le PS (7%, +2,5), Europe Écologie-Les Verts (6,5%, +1,5), Générations (3%, -1) et Jean Lassalle (3%, +2), l'UDI (2,5%, stable) et le NPA (2,5%, +1,5), le PCF (2%, +0,5), les Patriotes (1%, -0,5%) et l'UPR (1%, stable).

Sondage réalisé par Internet les 19 et 20 décembre auprès d'un échantillon de 995 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquels 926 personnes inscrites sur les listes électorales. L'intention de vote a été établie sur la base de 596 personnes se déclarant certaines d'aller voter.