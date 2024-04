Européennes 2024 : Emmanuel Macron dénonce l'hypocrisie du RN

"Je pense qu'il y a beaucoup de peurs, d'inquiétudes dans le moment que nous vivons et que ces colères profitent toujours aux réponses les plus simplistes", a déclaré le chef de l'Etat en arrivant à Bruxelles pour un sommet européen.

Emmanuel Macron a alors brièvement échangé avec la presse aux côtés de la tête de liste de son camp aux européennes, Valérie Heyer, qui peine à imprimer sa marque dans la campagne. Il s'agissait de leur première apparition publique ensemble depuis le début de la campagne.

"Une espèce d'hypocrisie du débat"

La liste Renaissance reste largement distancée dans les sondages par celle du Rassemblement national, qui ne cesse de creuser l'écart et caracole à 30% d'intentions de vote. Avec 16% d'intentions, elle est en outre désormais talonnée par celle du PS-Place Publique (14%), emmenée par Raphaël Glucksmann, selon un sondage Toluna-Harris Interactive paru mercredi.

"Il y a aujourd'hui une espèce d'hypocrisie du débat et j'espère qu'en rentrant dans les prochaines semaines dans celui-ci, cette hypocrisie sera levée", a-t-il ajouté, visant plus particulièremement le Rassemblement national, dont la liste aux européennes est conduite par Jordan Bardella.

Le camp présidentiel est suspendu à une entrée en campagne du chef de l'Etat, dont les contours n'ont pour l'heure pas été précisés, alors que le Premier ministre Gabriel Attal reste pour l'heure discret en la matière.

Le scrutin, le 9 juin prochain

Il fait en outre le pari que la campagne ne démarrera réellement que dans la dernière ligne droite, un mois avant le scrutin du 9 juin. "Ceux qui parfois il y a cinq ans disaient 'la solution c'est sortir de l'euro', ceux qui ne votent même pas la politique agricole commune mais ensuite disent à la maison aux agriculteurs 'je vous défends', ceux qui systématiquement ont essayé d'affaiblir l'Europe en quelque sorte ont les dividendes silencieux de notre propre politique pro-européenne", a asséné Emmanuel Macron.

"Ils expliquent 'nous on va rendre notre pays plus fort'. Si leur politique avait été suivie depuis cinq ans, on ne serait pas là pour parler de la même façon de notre Europe !", a -t-il poursuivi. "Ils auraient soigné (le Covid) à l'hydroxychloroquine, pris le vacccin russe, divisé l'Europe suite à l'agression russe. Ils n'auraient pris aucune sanction (contre la Russie, NDLR), l'Ukraine aurait déjà été abandonnée. Et ils auraient abandonné aussi l'ambition européenne en matière de recherche et de technologie", a-t-il encore affirmé.