Europe 1 et CNEWS vous font vivre le premier tour de l’élection présidentielle

Dimanche 10 avril, les rédactions d'Europe 1 et de CNEWS se mobilisent pour faire vivre aux auditeurs et aux téléspectateurs le premier tour de la présidentielle, qui désignera les deux candidats qualifiés au second tour. Une soirée riche en informations et en analyses dans un contexte inédit de crise internationale... Quelles sont les motivations des électeurs ? Quels enjeux ? Quel paysage politique pour le pays ?Au programme de cette soirée spéciale :

18h-19h – Europe Soir- Pierre de Vilno – Europe 1 :

Les auditeurs d'Europe 1 ont rendez-vous, à partir de 18h, avec Pierre de Vilno, en compagnie de Chloé Morin, politiste, associée à la Fondation Jean Jaurès et spécialiste de l'opinion publique, auteure de "On a les Politiques qu'on mérite" (Fayard) et Agnès Verdier-Molinié directrice de la Fondation iFRAP, think-tank indépendant qui évalue les politiques publiques et auteure de "Le vrai état de la France" (Editions de l'Observatoire), ainsi que des correspondants en région, pour un point sur les chiffres de la participation et les premières analyses.

19h-00h – Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk – Europe 1 et CNEWS :

Laurence Ferrari (19h-22h) puis Sonia Mabrouk (22h-minuit) prennent le relais de cette édition spéciale diffusée sur Europe 1 et CNEWS consacrée aux résultats de ce scrutin. Elles seront entourées en plateau de Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, des éditorialistes des deux antennes, d'invités politiques et de Bruno Jeanbart, directeur général adjoint de notre partenaire l’institut de sondages Opinion Way, pour les premières estimations. Analyses,décryptages et débats rythmeront cette grand soirée électorale.

Les auditeurs et téléspectateurs retrouveront également les envoyés spéciaux d’Europe 1 et CNEWS, mobilisés dans les QG des candidats, au Ministère de l’Intérieur et en région (Lyon, Marseille, Nantes, Roubaix, Strasbourg, Le Touquet, Hénin Beaumont, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nice…).

Un évènement à vivre en direct sur Europe 1, CNEWS (canal 16 de la TNT), europe1.fr et cnews.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux de la station et de la chaîne.