Europe 1 et CNEWS font vivre le second tour de l’élection présidentielle

Au programme de cette soirée spéciale :

18h-19h – Europe Soir– Pierre de Vilno – Europe 1 :

Les auditeurs d’Europe 1 ont rendez-vous, à partir de 18h, avec Pierre de Vilno. Il sera entouré de Jean-Yves Camus, politologue, co-directeur de l’Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean-Jaurès et chercheur rattaché à l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques), de Dorian Dreuil, co-président de l’ONG A voté ! et enseignant à l’Université Paris Nanterre, ainsi que des correspondants en région, pour un point sur les chiffres de la participation et les premières analyses.

19h-00h – Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk – Europe 1 et CNEWS :

Laurence Ferrari (19H-22H) puis Sonia Mabrouk (22H-Minuit) prennent le relais de cette édition spéciale diffusée sur Europe 1 et CNEWS consacrée aux résultats de ce scrutin.

Elles seront entourées en plateau de Louis de Raguenel, chef du service politique d’Europe 1, des éditorialistes des deux antennes, d’invités politiques et de Bruno Jeanbart, vice-président de notre partenaire l’institut de sondages OpinionWay, pour les premières estimations. Analyses, décryptages et débats rythmeront cette grand soirée électorale.

Les auditeurs et téléspectateurs retrouveront également les envoyés spéciaux d’Europe 1 et CNEWS, mobilisés dans les QG des deux candidats, au Ministère de l’Intérieur et en région (Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Le Touquet, Hénin-Beaumont, Toulouse, Bordeaux, Rennes, …).

Un évènement à vivre en direct sur Europe 1, CNEWS (canal 16 de la TNT), europe1.fr et cnews.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux de la station et de la chaîne.