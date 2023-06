«États généraux de la droite» : comment Les Républicains veulent remédier à la panne d'idées

En lançant ses états généraux ce samedi au Cirque d’Hiver à Paris, les Républicains entendent essayer de tourner une page. Après avoir affiché une image de division sur la réforme de la gouvernance du parti, la réforme des retraites ou encore l’immigration, même si beaucoup reste à faire, le parti de droite veut se projeter dans l’avenir. D’ailleurs, Olivier Marleix, le patron des députés LR le dit : "c’est le début d’une nouvelle étape de notre histoire, vers la présidentielle de 2027". L’élu veut croire que le parti dirigé par Éric Ciotti est désormais en ordre de marche.

Définir idéologique et politique

Ces états généraux, qui dureront six mois, doivent permettre au parti de définir sa ligne idéologique et politique ainsi que de trouver des idées qui parlent aux Français et aux catégories populaires. Cela, en posant également le diagnostic des échecs électoraux passés sans pour autant trancher la question du mode de désignation du candidat en 2027. Après un an à avoir broyé du noir, la droite est récemment parvenue à être à nouveau audible en imposant un rapport de force au gouvernement sur la question de l’immigration. Les prises de parole du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et d’Elisabeth Borne qui disent vouloir travailler avec la droite ne se comptent plus.

Pour autant les Républicains restent confrontés au défi de l’unité alors qu’un remaniement pourrait intervenir bientôt en faisant la part belle à la droite. "Ce n’est ni à l’ordre du jour maintenant, ni demain », conclut un cadre, convaincu que Les Républicains peuvent incarner une véritable alternative à Emmanuel Macron en 2027.