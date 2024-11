Ce lundi, Michel Barnier a réuni ses ministres lors d'un séminaire gouvernemental. L'objectif est de se projeter vers l'avenir pour se détacher de la difficile épreuve du budget qui continue de diviser son socle commun. La réunion a été suivie d'un déjeuner afin de renforcer la "cohésion" gouvernementale. "Nous ne sommes pas là seulement pour gérer le déficit. Nous sommes là pour améliorer le fonctionnement du pays et pour créer du progrès", a déclaré le Premier Ministre voulant agir avec un "plan d'action à trois ans".

Un plan d'action en trois ans

C'était une matinée placée sous le signe de la cohésion. Alors que les membres du gouvernement se sont parfois beaucoup contredits ces dernières semaines, il est "très important de veiller à l'esprit d'équipe et au collectif, tant dans nos secteurs respectifs que dans nos expressions publiques", a notamment lancé Michel Barnier face à ses ministres. L'ambition du locataire de Matignon ne se limite pas à la gestion de l'urgence budgétaire puisqu'il souhaite également améliorer la vie des Français avec des réformes structurelles.

"Nous avons trois années d'action jusqu'à la présidentielle", a insisté Michel Barnier. Pour bâtir un plan concret qu'il espère présenter en décembre ou en janvier, le Premier ministre compte sur l'ensemble des membres du gouvernement. Tous étaient invités à débattre ce matin au cours de plusieurs ateliers. Parmi les thèmes abordés : le travail, l'immigration et l'intégration. Et ce sont sur les questions liées à la simplification administrative et à la déconcentration que les échanges ont été les plus nourris, fait savoir Matignon.