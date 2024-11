Budget : «Sur les sujets économiques, le RN rejoint l'extrême gauche», assure le ministre Antoine Armand

Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Antoine Armand a un objectif : faire adopter le budget 20205. Alors que le texte revient mardi à l'Assemblée nationale dans un contexte social tendu, avec des appels à la mobilisation, le gouvernement pourra-t-il échapper au 49.3 pour faire adopter son texte ? "Est-ce qu'en tant que ministre des Finances, j'accepterais à la fin un budget irresponsable qui conduit au matraquage fiscal ? Jamais", a-t-il assuré lors de La Grande interview Europe 1-CNews lundi.

Une alliance RN-NFP ?

"Les Français, les entreprises, les gens qui travaillent, ceux qui font tourner le pays, attendent de nous de la responsabilité. Et si, après l'ensemble du débat parlementaire, le matraquage fiscal est au rendez-vous, nous serons au rendez-vous de nos responsabilités pour l'éviter", a-t-il poursuivi avant de pointer du doigt le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire.

"Quand vous regardez les votes, notamment en commission des Finances, sur les impôts sur les entreprises, ce sont des dizaines de milliards d'impôts qui sont votés et ça, c'est quelque chose de nouveau parce que le Rassemblement national se disait plutôt libéral. On constate que sur les sujets économiques et d'impôts des entreprises, le Rassemblement national rejoint l'extrême gauche", a observé Antoine Armand.