Entretien d'Emmanuel Macron : la gauche «consternée», la droite demande des «actes»

La gauche s'est dite lundi "consternée" après l'entretien d'Emmanuel Macron prônant "l'ordre, l'ordre, l'ordre", tandis que le patron des Républicains Eric Ciotti a exigé des "actes" face à la "gravité de la situation" sécuritaire. "Restons en à 'Liberté Egalité Fraternité'. Merci", a tweeté le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, en réaction au triptyque scandé par le chef de l'État.

D'autres dirigeants de la coalition de gauche Nupes ont largement fait référence à la réaction du chef de l'État, selon eux insuffisante, aux propos du directeur général de la police nationale (DGPN) Frédéric Veaux. Celui-ci a estimé "qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison", demandant la libération d'un fonctionnaire de la BAC de Marseille incarcéré dans le cadre d'une enquête sur des violences policières commises en marge des récentes émeutes. Des propos qu'a refusé de commenter Emmanuel Macron, rappelant néanmoins que "nul en République n'est au-dessus de la loi".

"Interview d'un vide sidéral"

"Pendant la sédition policière, le président fait les annonces du ministre de l'Éducation et s'en prend aux familles monoparentales. Puis couvre les débordements sans soutenir la Justice", a écrit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, déplorant : "Aucune sanction, même verbale. Les abus sont encouragés. Consternant". Marine Tondelier, la cheffe d'EELV, a abondé : "Bilan de l'allocution 'je ne vais pas commenter les propos du Directeur général de la police nationale'. Bah si, ça aurait été bien en fait. Nécessaire, même".

Pendant la sédition policière, le président fait les annonces du ministre de l'éducation et s'en prend aux familles monoparentales. Puis couvre les débordements sans soutenir la Justice. Aucune sanction, même verbale. Les abus sont encouragés. Consternant. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 24, 2023

Chez les communistes, le porte-parole Ian Brossat a vilipendé une "interview lénifiante, d'un vide sidéral" d'un président "garant de nos institutions et incapable d'en rappeler les bases : la séparation des pouvoirs face à des hauts fonctionnaires de police qui la foulent aux pieds".

"L'impuissance politique n'est plus possible"

À droite, le président des Républicains Eric Ciotti a clamé : "Monsieur le président, les mots n'impriment plus face à la gravité de la situation. Ils sont inutiles. Les Français exigent des actes. Aux actes !" "La parole présidentielle atteint des sommets de banalité et de vacuité", a déploré le député LR Aurélien Pradié. "L'impuissance politique n'est plus possible. Les défis sont trop grands. Trop urgents."

Monsieur le Président, les mots n’impriment plus face à la gravité de la situation. Ils sont inutiles.



Les Français exigent des actes.



Aux actes ! #Macron13H — Eric Ciotti (@ECiotti) July 24, 2023

"Le président de la République n'a rien dessiné en matière d'autorité. Cela fait six ans qu'il est là. On n'a toujours pas l'ébauche d'une solution, de proposition cadrée", s'est aussi ému le député du Rassemblement national Sébastien Chenu.