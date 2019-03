ENQUÊTE EUROPE 1 - Combien de Français ont participé au "grand débat" ?

ENQUÊTE

La première phase du grand débat se termine vendredi. Pendant deux mois, les Français ont pu exprimer leurs revendications diverses dans les cahiers de doléances, dans les contributions en ligne sur le site du "grand débat", mais aussi au travers de réunions locales.

Au total, 10.000 réunions ont été organisées, avec une inconnue : combien de Français s'y sont rendus ? Europe 1 a cherché à percer le mystère. La mission n'était pas aisée, car le chiffre en tant que tel n'existe pas. Un ministre nous disait qu'il fallait compter 50 personnes par réunion mais, d'après nos calculs, c'est un peu moins.

Une moitié de réunions sans nombre de participants. Nous avons épluché 2.141 comptes-rendus de réunions disponibles en ligne. Problème, seule un peu plus de la moitié des réunions, 1.158 exactement, ont donné des chiffres de participation. Avec ces données, on arrive à 37 citoyens en moyenne par débat local, avec parfois des micro-réunions, comme un débat entre deux personnes dans un débat en Saône-et-Loire, contre jusqu'à 300 participants en Gironde. Si on multiplie la moyenne de 37 participants par le nombre de réunions organisées (10.000), on obtient un nombre approximatif de 370.000 Français qui se sont rendus à ces événements.

Ce qu'on savait et qui se confirme à la lecture de ces comptes rendus, c'est l'absence des jeunes : souvent, les organisateurs notent qu'il y a essentiellement des seniors dans la salle. Cela se ressent sur les sujets de fond abordés : la santé et l'accès aux soins est l'un des thèmes qui ont fortement émergé durant ces deux mois.

Pouvoir d'achat, emploi, éducation… Au-delà des quatre thèmes prévus par le gouvernement (fiscalité, transition écologie, organisation de l'État et citoyenneté), d'autres problématiques ont été très discutées durant ces réunions, comme le pouvoir d'achat, l'emploi ou encore l'éducation. Autant de sujets que le gouvernement ne pourra pas balayer d'un revers de main, au risque de décevoir.

Dans ces réunions, de nombreux citoyens ont fait part de leur scepticisme quant à l'issue du grand débat, craignant un "enfumage" de la part du gouvernement, ou se demandant à quoi leurs prises de paroles pourraient bien servir une fois la phase de réunions achevée.