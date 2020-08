En pleine crise sanitaire, les universités d'été se réinventent

Avec les traditionnelles universités d'été, les partis préparent leur rentrée politique. Elles auront lieu à la fin de l'été, entre fin août et mi-septembre, dans des conditions un peu particulières en raison de la situation sanitaire. Pour maintenir leur rendez-vous estival, tous les partis ont dû s'adapter. Certains ont opté pour des formats inédits, comme La République en marche qui organise le même week-end, 14 campus régionaux plutôt qu'un seul grand rassemblement (12-13 septembre). Le parti présidentiel se laisse également la possibilité d'annuler au dernier moment en fonction de la situation sanitaire.

Vers une édition virtuelle pour les Verts ?

Après avoir d’abord songé à une édition intégralement virtuelle, les Verts se tiennent eux aussi prêts à réajuster leur événement (20-22 août, à Pantin). "On a tout organisé de manière à pouvoir être extrêmement réactif dans un sens ou dans l'autre. On a été capable en quelques jours d'organiser l'accueil du public mais on sera aussi capable d'organiser le retour au 100% numérique si les conditions sanitaires le demandent, si le préfet le demande ou si nous, nous estimons qu'il faut le faire", expliquait Marine Tondelier en charge de l'organisation, au micro d’Europe 1 jeudi.

Des locaux plus grands pour plus de distanciation

Le même week-end, les Insoumis ont choisi de se réunir à Valence, dans un lieu ouvert et un parc arboré pour garantir les meilleures conditions sanitaires. Pour bénéficier de salles plus grandes et ainsi garantir la distanciation sociale, les socialistes ont délaissé La Rochelle pour Blois (28-30 août).

Pas de rassemblement pour le RN

Les Républicains ont quant à eux changé de lieu et de date pour avoir là encore plus d'espace et la possibilité d'être en extérieur (4-5 septembre, au Port-Marly). Seul le Rassemblement national n'accueillera pas de militants cette année à Fréjus, où se réunira un nombre restreint d'élus (5-6 septembre).