EN DIRECT - Suivez notre édition spéciale pour le défilé du 14-Juillet

Ce jeudi marque le jour du traditionnel défilé du 14-Juillet sur les Champs-Élysées. Pour l'occasion, 6.300 personnes défileront sur les deux kilomètres de l'avenue de 10h à midi. Dans le détail : 4.925 troupes à pied, 120 véhicules dont quatre jaguars, et le nouveau blindé de l’armée de terre. Dans le ciel : 25 hélicoptères, 64 avions et un drone.

Pour la première fois, un drone va défiler

Un défilé placé sous le signe des pays de l'Est

Ce défilé mettra en avant la solidarité stratégique de la France avec les alliés, notamment les pays européens frontaliers de la Russie et d'ailleurs, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Pour la première fois, les drapeaux de l'Union européenne et de l'Otan seront apposés sur les écussons du défilé. Par ailleurs, les emblèmes des neufs États membres du flanc est défileront en tête. Ils sont composés des pays baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie), de la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie et de la Roumanie. Ils seront suivis par une centaine de soldats des missions de réassurance, dont les chasseurs alpins d'Annecy, qui rentrent tout juste de Roumanie où ils ont été déployés immédiatement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Pour autant, aucun chef d'État des pays de l'Est ne sera présent et aucun hommage aux soldats ukrainiens n'est par prévu.

Europe 1 a eu accès au griffon, le tout nouveau véhicule blindé de l'armée française

À l'occasion du traditionnel défilé du 14-Juillet, l'armée française fait découvrir son tout nouveau bijou de technologie : le Griffon. Un véhicule blindé flambant neuf qui défilera sur les Champs-Elysées ce jeudi matin. Europe 1 vous amène dans les coulisses de ce mastodonte blindé, le premier engin connecté.

C'est une première qui va se dérouler ce jeudi matin sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14-Juillet. Longtemps réticente à l'idée, de peur de faire de l'ombre à ses propres pilotes de chasse, l'armée française va faire défiler un drone Reaper, qui va s'intercaler entre les Mirages et les Rafales.

Je peux en témoigner : nos militaires sont prêts pour demain et nous serons au rendez-vous pour leur dire notre fierté. pic.twitter.com/XVd3tlXBlY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2022

Le président de la République a sous-entendu, à la veille du défilé du 14 Juillet, avoir survolé vendredi dernier Paris avec la Patrouille de France.