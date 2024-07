Matignon : le Nouveau Front populaire propose la candidature de Lucie Castets

Le Nouveau Front populaire s'est mis d'accord mardi pour proposer au président de la République le nom de Lucie Castets, une haute fonctionnaire engagée pour la défense des services publics, pour le poste de Première ministre. Lucie Castets est engagée dans les "luttes associatives pour la défense et la promotion des services publics", mais aussi "dans le combat d'idées contre la retraite à 64 ans" et elle est une "haute fonctionnaire ayant travaillé à la répression de la fraude fiscale et de la criminalité financière", précise un communiqué du NFP, qui a validé son nom après 16 jours de négociations.

URGENT - Communiqué de presse du Nouveau Front populaire.



Le Nouveau Front Populaire présente au président de la République la proposition de nommer Première ministre Madame Lucie Castets.



Retrouvez notre communiqué commun.#NouveauFrontPopulairepic.twitter.com/ulYkMsM3Yr — La France insoumise #NouveauFrontPopulaire (@FranceInsoumise) July 23, 2024

Inconnue du grand public

Une heure avant l'interview d'Emmanuel Macron à la télévision et après 16 jours de négociations qui ont failli faire imploser l'union de la gauche, les partenaires du Nouveau Front populaire ont enfin réussi à s'accorder sur un nom. Le NFP, qui revendique le poste de Premier ministre depuis qu'il est arrivé en tête des législatives, mais sans majorité absolue, juge que Lucie Castets sera "forte de notre engagement complet à ses côtés dans le gouvernement qu'elle dirigera".

>> LIRE AUSSI - Laurence Tubiana renonce à être candidate au poste de Première ministre

Lucie Castets est inconnue du grand public. Actuellement directrice des finances et des achats à la ville de Paris, Lucie Castets est une des figures de proue du collectif "Nos services publics", résolument opposé à la politique du gouvernement sortant pour la fonction publique.

"Elle a un parcours professionnel au service de l'Etat et des collectivités territoriales remarquable, avec des engagements forts sur la justice fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale", souligne auprès de l'AFP le cofondateur de "Nos Services publics" Arnaud Bontemps. "C'est une personne très engagée sur l'école, l'hôpital, la justice sociale", a-t-il ajouté. "Elle va très vite sur des sujets parfois très complexes, elle est très humaine, proche des gens", a-t-il assuré.