Emmanuel Macron veut «réviser les traités européens» : de quoi s'agit-il ?

Emmanuel Macron était à Strasbourg hier à l’occasion de la Journée de l’Europe. Le président a prononcé un discours devant le Parlement, où il s’est dit favorable à une révision des traités et à la création d’une communauté politique européenne. Emmanuel Macron souhaite que les principales décisions prises par l’Union européenne ne soient plus votées à l’unanimité, mais à la majorité qualifiée. L'objectif est d'en finir avec les blocages imposés par certains pays.

Macron veut aussi créer une "communauté politique européenne"

On l’a vu récemment par exemple avec l’embargo sur le pétrole russe, que n’ont pas voté la Hongrie et la Slovaquie, ou encore lors de la crise sanitaire, lorsque plusieurs pays du nord de l’Europe, se sont montrés réfractaires à l’idée voter le plan de relance européen. Emmanuel Macron souhaite ainsi convoquer une "convention de révision des traités", et ce, dès le mois de juin prochain.

L’autre grand chantier lancé par le chef de l’État, c’est donc la création d’une communauté politique européenne, pour répondre aux délais d’attente souvent très longs, auxquels certains pays, et notamment l’Ukraine, sont confrontés en déposant une demande d’intégration à l’UE.

Emmanuel Macron reprend ici l’idée d’une confédération, lancée par François Mitterrand, qui permettrait à plusieurs pays, sans pour autant adhérer à l’Union, de bénéficier d’un espace de coopération renforcé en matière de sécurité, d’énergie, ou de transports.