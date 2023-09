Emmanuel Macron sera l'invité des journaux de 20H de TF1 et France 2 dimanche

Le président de la République Emmanuel Macron sera interviewé en direct de l'Élysée dimanche dans les journaux de 20h de France 2 et TF1, a annoncé la première chaîne sur X (ex-Twitter) samedi. Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse intervieweront le président "après une semaine historique où la France a reçu le roi du Royaume-Uni ainsi que le pape en pleine Coupe du monde de rugby", et "à la veille de la présentation de la planification écologique", avant la présentation du budget mercredi, a souligné l'Élysée.

Cette interview intervient aussi au moment où le gouvernement est confronté en cette rentrée aux oppositions qui lui reprochent de ne pas en faire assez contre l'inflation, et que la situation internationale est tendue, que ce soit au Niger après le coup d'Etat du 26 juillet, ou dans le Nagorny Karabakh, une région sécessionniste peuplée d'Arméniens où les militaires azerbaïdjanais ont remporté une victoire éclair en début de semaine.

>> LIRE AUSSI - Emmanuel Macron a évoqué la question migratoire et la fin de vie avec le pape

C'est également dimanche soir que tomberont les résultats des élections sénatoriales, où le parti présidentiel ne devrait pas faire d'étincelles, dans la continuité des élections municipales de 2020.