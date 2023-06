Emmanuel Macron reçoit Giorgia Meloni à l'Elysée ce mardi

Le président français Emmanuel Macron recevra mardi à Paris la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, a annoncé lundi le palais de l'Elysée, dans un contexte encore mouvementé entre les deux pays. Cette rencontre, permettra d'évoquer "les relations bilatérales" et "la mise en œuvre du Traité du Quirinal", signé en 2021 et qui structure la relation franco-italienne. Giorgia Meloni se rend à Paris pour défendre la candidature de Rome pour l'exposition universelle de 2030 devant le Bureau International des Expositions. La capitale italienne est en compétition avec Busan (Corée du Sud), Ryad (Arabie Saoudite) et Odessa (Ukraine).

Une venue pour "aborder les questions européennes"

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane et le président de Corée du Sud Yoon Suk Yeol sont également présents en France pour le même motif. Emmanuel Macron et Giorgia Meloni "aborderont les questions européennes et profiteront de cet entretien pour préparer le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles le jeudi 29 et vendredi 30 juin prochain", selon l'Elysée. "Il sera aussi question du sommet de l'Otan qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie, le mardi 11 et mercredi 12 juillet 2023. Leurs échanges seront l'occasion de réaffirmer leur soutien commun à l'Ukraine", indique la présidence française.

C'est la première visite en France de Giorgia Meloni depuis son élection à l'automne 2022. Les deux dirigeants s'étaient vus informellement à Rome juste après sa nomination, puis dans des réunions bilatérales en marge d'événements internationaux. Les relations franco-italienne ont traversé quelques turbulences, notamment autour du dossier épineux de l'immigration, depuis l'arrivée au pouvoir à l'automne à Rome du gouvernement ultra conservateur dirigé par Giorgia Meloni.

Les réactions avaient notamment été vives dans la péninsule après les propos le 4 mai du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, jugeant Giorgia Meloni "incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue". Depuis, les deux capitales s'efforcent d'apaiser les tensions.