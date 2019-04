Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA

L'ENA, symbole de l'élitisme français, va bientôt disparaître. Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de supprimer l'École nationale d'administration, jeudi lors de sa conférence de presse clôturant la séquence du "grand débat national".

"Ce ne sont plus des filières méritocratiques"

"Des changements sont à faire, en termes de recrutement d'abord", a poursuivi Emmanuel Macron. "Est-ce que notre haute fonction publique ressemble à la société que nous sommes ? Non", a jugé le chef de l'Etat. "Ce ne sont plus des filières méritocratiques." "On doit (...) mettre à l'épreuve les jeunes hauts fonctionnaires", a-t-il encore estimé. "Ils ne peuvent pas tout de suite accéder aux postes suprêmes et être garantis de ne jamais les quitter. Je souhaite que nous mettions fin aux grands corps."

Une profonde réforme de l'administration

Édouard Philippe présentera en mai "une profonde réforme de l'administration" destinée à déployer "plus de fonctionnaires sur le terrain" tout en supprimant des postes "en administration centrale", a ainsi déclaré Emmanuel Macron. Déplorant qu'il n'y ait "plus assez de monde sur le terrain" pour "apporter des solutions", le chef de l'État a d'ores et déjà annoncé la création dans "chaque canton", d'ici à "la fin du quinquennat", d'un "endroit où l'on puisse trouver une solution aux problèmes", baptisé "France services".