Emmanuel Macron et la stratégie de la saturation médiatique

Emmanuel Macron souhaite montrer qu'il n'est pas empêché, qu'il n'est pas bloqué dans son action. Mais c'est aussi la conséquence d'un regret, le chef de l'État l'a avoué lui-même il y a quelques semaines, "j'aurais dû plus me mouiller". En somme, le président estime que son erreur est de ne pas avoir été assez présent sur la question des retraites ces derniers mois. Il fait donc désormais tout l'inverse, par le biais d'allocutions télévisées, d'interviews dans la presse ou de bains de foule au contact des Français. Le président est partout, il use d'une stratégie "de saturation" du paysage médiatique.

Emmanuel Macron, décidé à répondre

Dans son entourage, on juge que cette stratégie est nécessaire. "Rien ne vaut la parole présidentielle", explique un poids lourd de la majorité. Autrement dit, beaucoup pensent dans la macronie que si ce n'est pas Emmanuel Macron qui parle, les choses sont mal dites ou mal faites.

C'est aussi une réponse à ses détracteurs qui l'ont accusé ces dernières semaines d'être enfermé dans son palais et d'être déconnecté. Le chef de l'Etat est décidé à répondre. Au-delà de ses interventions médiatiques, il multiplie les déplacements, les annonces, les séquences politiques. Après la réindustrialisation, après l'Ukraine avec la réception de Volodymyr Zelensky, il doit s'envoler ce mardi après-midi en Islande pour un sommet du Conseil de l'Europe, avant d'aller au Japon pour le G7. La saturation concerne donc aussi son agenda, comme s'il s'agissait de tourner la page des retraites.

Au cours de l'entretien diffusé sur TF1 lundi soir, Emmanuel Macron, interrogé sur Élisabeth Borne, a tenu à réaffirmer sa confiance en la cheffe du gouvernement. Mais le président n'a donné aucune indication sur la durée de son mandat à Matignon.