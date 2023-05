Emmanuel Macron est attendu à Reykjavik en Islande pour le sommet du Conseil de l'Europe

Emmanuel Macron entame ce mardi une nouvelle séquence internationale. Avant de se rendre au sommet du G7 à Hiroshima au Japon, il est attendu ce mardi après-midi à Reykjavik, en Islande, pour participer au sommet du Conseil de l'Europe. Les dirigeants des 46 États membres vont se pencher sur les crises climatiques, humanitaires et sociales et sur les nouvelles menaces qui pèsent sur la démocratie et les droits humains.

Porter un message de soutien à l'Ukraine

Objectif de ce sommet : porter un "message de soutien et d'unité" à l'Ukraine, plus de 14 mois après le début de l'offensive russe dans le pays. Le chef de l'État prononcera un discours à l'ouverture de ce quatrième sommet du Conseil de l'Europe avant de participer à une table ronde et à un dîner de chefs d'Etat et de gouvernement consacré à l'Ukraine.

L’organisation, qui avait exclu la Russie l'année dernière, quelques jours après le déclenchement du conflit, fourni déjà un appui technique et juridique à Kiev. L’Élysée souligne qu’au-delà du soutien militaire, qui peut être fourni par d'autres institutions, il sera surtout question de l'aide financière à apporter aux Ukrainiens, en particulier via la banque dont est doté le Conseil de l’Europe.

Emmanuel Macron mettra en avant son bilan sur plusieurs sujets

Au cours de ce sommet de Reykjavik, les participants vont aussi réaffirmer leur "attachement aux valeurs et mission traditionnelles de l’organisation" : démocratie, État de droit, et promotion des droits de l'Homme.

Selon son entourage, Emmanuel Macron devrait en profiter pour mettre en avant son bilan sur ce front et l'ensemble des actions très concrètes qui ont été menées partout dans le monde depuis six ans en faveur des droits humains, de la démocratie ou de lutte contre la désinformation.