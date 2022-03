Emmanuel Macron candidat : les jeunes macronistes entrent enfin en campagne

"La campagne commence !" Il était temps pour Mathilde, même si la jeune femme ne colle pas encore l'affiche officielle : celle-ci montre le visage d'Emmanuel Macron et vante la baisse de la taxe d'habitation. Ce vendredi, le Président a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle auprès de la presse régionale.

Mais pour Clément, cette déclaration est déjà un soulagement. "On est soulagé, on s'y attendait, mais au moins, on sait que maintenant, c'est cadré. Il a fait du mieux qu'il pouvait pour se présenter. Malgré le contexte, ça a été difficile pour lui de jauger entre le fait d'être président qui gère la crise et aussi se représenter en tant que candidat. Donc ça n'a pas été simple. Et le fait qu'il fasse une lettre aux Français, et qui plus est dans la presse régionale, c'est le meilleur moyen qu'il ait pu faire pour se présenter en gardant la stature présidentielle."

"Son bilan est très bon"

Thierry, lui, a participé à la campagne de 2017 et sait qu'il reste moins de 40 jours pour faire campagne. Toutefois, le quadragénaire compte bien défendre le bilan du chef de l'Etat. "C'est une campagne vraiment inédite. Son bilan est très bon, quoi qu'on en dise et la situation actuelle nous montre que c'est l'homme de la situation, surtout, qui est un très bon chef de guerre.