«Emily in Paris» : la mairie de Paris très remontée contre la série Netflix

Le succès d'Emily in Paris a fait bondir le tourisme dans la capitale. Mais pas de quoi séduire la municipalité. En effet, la Ville de Paris déplore l'image véhiculée par le programme diffusé sur Netflix. Des rues propres, des passants polis et tirés à quatre épingles, des paysages de cartes postales... bien loin de la vérité selon plusieurs élus.

En effet, David Belliard, adjoint à la mairie d'Anne Hidalgo, a pointé du doigt ce "Paris idéalisé", contraire aux urgences climatiques. "Le Paris qui est présenté, ce Paris idéalisé, ce Paris qui ne bouge pas, il ne peut pas exister et surtout, il ne doit pas exister", a estimé l'élu écologiste. "Ce n'est ni désirable ni viable comme réalité. Et si nous ne nous bougeons pas, nous ne pourrons plus vivre à Paris, parce que les dérèglements climatiques vont décider pour nous."

Une série fructueuse pour les commerces

Concrètement, David Belliard reproche la romantisation des immeubles haussmanniens, très mal isolés dans la vraie vie, selon lui, ou encore une vision trop idéalisée des transports parisiens. Pourtant, cette série qui cartonne en international profite évidemment à la Ville de Paris. Plusieurs restaurants, boulangeries ou agences immobilières voient leur chiffre d'affaires démultiplié grâce à Emily in Paris.