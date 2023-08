Émeutes : «On a besoin d'une police républicaine, on a besoin de réconcilier», assure Alma Dufour

INTERVIEW

Plus d'un mois après le début des émeutes qui ont secoué la France après la mort du jeune Nahel, la relation avec les policiers est au plus bas. Ils sont actuellement plus de 800 d'entre eux à s'être mis en arrêt maladie, en soutien à l'un de leur collègue de la BAC, placé en détention provisoire dans l'affaire Hedi. Et pour protester contre les violences policières et ce qu'elles appellent le racisme systémique, plusieurs organisations de gauche, dont la France insoumise, appellent à manifester le 23 septembre prochain.

Une culture de l'impunité

"J'y serai", assure Alma Dufour, députée LFI-Nupes de la 4ème circonscription de Seine-Maritime et invitée d'Europe 1 ce jeudi. "J'y serai parce qu'on a un vrai problème. Et j'aurais aimé qu'Emmanuel Macron pose cette question de la réforme nécessaire de la police et du pacte républicain qui nous lie à la police, notamment dans les quartiers populaires", regrette-t-elle. Selon la députée, c'est la "culture de l'impunité" qui couve depuis plusieurs années qui a mis le feu au poudre dans l'affaire Nahel.

"Si on appelle à cette marche en septembre, c'est pour essayer d'avancer sur une sortie de crise parce que là, on risque d'atterrir sur une situation qui pourrait être pire que celle d'avant le meurtre de Nahel, c'est-à-dire plus d'impunité pour la police, alors qu'on sait qu'on a besoin d'encadrer cette profession davantage et dans les deux sens aussi, qu'on a besoin de leur donner des meilleures conditions de travail", poursuit la députée.

"On a un vrai programme"

Et face à l'hostilité affichée face à la police dans certains cortèges, Alma Dufour assure vouloir reconstruire un dialogue : "Le slogan 'Tout le monde déteste la police' je ne le trouve pas très malin parce qu'on a besoin d'une police républicaine et on a besoin de réconcilier. Donc je pense qu'on peut demander la fin de l'impunité sur les violences policières sans tomber là-dedans. On a besoin de réconcilier la police et la population. Ça marche dans les deux sens".

La parlementaire souhaite en ce sens avec sa formation politique revenir entre autres sur la loi de 2017, les refus d'obtempérer, l'IGPN, les salaires et le recrutement. "On a un vrai programme sur la police, on n'est pas là pour faire le choc", conclut Alma Dufour.