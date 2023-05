Élisabeth Borne reçoit les syndicats : pour enfin tourner la page des retraites ?

Objectif : tourner la page de la réforme des retraites. Pour son premier anniversaire à Matignon, Élisabeth Borne reçoit les représentants des cinq grands syndicats dès ce mardi soir. La Première ministre recevra Force Ouvrière à 18h15 puis la CFDT à 19h30 avant de s'entretenir avec la CFE-CGC, la CFTC et la CGT mercredi. L'exécutif souhaite "renouer un dialogue apaisé et constructif" mais les syndicats réclament des gages et entendent maintenir la pression contre la réforme.

Élisabeth Borne "à l'écoute des priorités"

Pour ces consultations en aparté, Élisabeth Borne se dit "à l’écoute des priorités" que les organisations souhaitent poser sur la table. Les responsables syndicaux entendent bien rappeler à la Première ministre qu'ils sont toujours aussi remontés contre la réforme des retraites.

Mais leur objectif est aussi de mettre en avant leur alliance, leur unité qui dure depuis plus de quatre mois. Ainsi, ils formulent des propositions communes en demandant, par exemple, à la cheffe du gouvernement de revenir sur son intention de durcir les conditions d'octroi du RSA. Des hausses de salaires sont aussi réclamées. Ils souhaitent notamment que le gouvernement fasse pression sur les entreprises et les branches professionnelles.

Laisser plus de place aux partenaires sociaux

Par ailleurs, chaque syndicat rencontrera Élisabeth Borne avec sa propre liste de revendications. Ce mardi après-midi, la CFDT va par exemple insister sur la méthode de gouvernance en appelant la Première ministre à laisser plus de place aux partenaires sociaux. De son côté, FO va plaider pour des augmentations pour les agents publics et une hausse plus importante du SMIC.