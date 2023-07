Élisabeth Borne reçoit les parlementaires et les syndicats, une façon de la maintenir à Matignon ?

Avant sa rencontre aujourd’hui avec les partenaires sociaux, Élisabeth Borne a réuni lundi soir les parlementaires de la majorité pour une réception à Matignon. Une tradition en cette fin de session, mais alors que le doute subsiste sur son maintien rue de Varenne, devant ses troupes, la Première ministre a affiché sa sérénité.

Élisabeth Borne sereine

Vêtue d’une robe rose, Élisabeth Borne est apparue souriante, pétillante même aux yeux d’un participant qui l’a décrit dans le même temps comme "en mode combat".

Lors d’une courte prise de parole d’une dizaine de minutes, la Première ministre a expliqué avoir tenu les objectifs fixés par Emmanuel Macron, tout en se projetant sur la suite. "L'accélération voulue par le président de la République pendant 100 jours a été au rendez-vous. Une dynamique est lancée, et va pouvoir s'amplifier dans les mois qui viennent", a-t-elle notamment déclaré devant les cadres de la majorité.

Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire en Premier ministre ?

Une façon d’installer comme une évidence l’idée qu’elle va rester à Matignon et qu’elle va dérouler son agenda comme si de rien n’était, malgré le bruit qui court d’un possible remaniement. "Emmanuel Macron ne dit jamais rien, c’est son fonctionnement. Il laisse planer le doute jusqu’au dernier moment", explique un marcheur de la première heure qui a relevé l’absence lundi soir de plusieurs ministres comme Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Deux noms fréquemment cités comme potentiels remplaçants d’Élisabeth Borne.