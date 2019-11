Elisabeth Borne : "Il faut que les banques prennent des engagements vers des investissements favorables à la transition écologique"

INTERVIEW

Mercredi, les principales banques françaises ont été épinglées par un rapport de deux ONG sur leur colossale empreinte carbone. Selon Oxfam et les Amis de la Terre, les investissements des banques dans les entreprises polluantes contribuent très fortement aux émissions de gaz à effet de serre. C'est par leurs choix d'investissements et non pas par leurs activités quotidiennes que les banques "polluent" en finançant des entreprises avec des projets de mines de charbon, de centrales thermiques, de forage pétrolier comme Total ou ses concurrents étrangers.

La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, réagit sur Europe 1. "Les banques ont une très grande responsabilité dans les investissements qu’elles font", a-t-elle déclaré. "L'ONU nous l'a dit de nouveau en début de semaine : nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour contenir le réchauffement climatique."

"Il faut beaucoup d'investissement public mais aussi des investissements privés", rappelle la ministre. "Il faut que les banques prennent des engagements pour orienter leurs investissements vers des investissements favorables à la transition écologique et énergétique."

Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, réagissait ce matin sur Europe 1. Il affirmait que les banques françaises étaient parmi les plus engagées pour le financement du renouvelable. "La France est le premier pays à avoir imposé une transparence sur l'utilisation de l'argent de l'épargne", rappelle la ministre. Quand vous faites un placement, le banquier est obligé de vous proposer un produit qui finance les énergies renouvelables, par exemple."

