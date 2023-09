Élections sénatoriales : stabilité à droite, revers macroniste et retour du RN... Que retenir du scrutin ?

Les résultats des élections sénatoriales ont confirmé dimanche la stabilité de la Chambre haute, dominée par la droite, et les difficultés des macronistes, dans un scrutin marqué par le retour du RN au Palais du Luxembourg, avec trois élus. "La majorité sénatoriale" de droite et du centre "va être confortée", s'est réjoui le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau auprès de l'AFP. "Le groupe LR restera le plus important de très très loin", avec une "stabilité", a-t-il souligné, en confirmant sa candidature à sa propre succession à la tête du groupe.

Bruno Retailleau a aussi dénoncé un "nouvel échec du président de la République" au Sénat, en raison de la "déconnexion du macronisme avec le terrain". La droite avançait sans pression dans le sillage de son leader LR Gérard Larcher (74 ans), réélu pour un sixième mandat dans les Yvelines, avant une confirmation plus que probable à son poste de président du Sénat le 2 octobre. LR s'attend à obtenir "143 ou 144 sénateurs", contre 145 auparavant.

Sonia Backès battue

À moins de huit mois du prochain grand rendez-vous électoral des européennes, 170 des 348 sièges de sénateurs étaient à pourvoir pour six ans dans une quarantaine de départements, des Landes au Pas-de-Calais en passant par Paris, l'Île-de-France ou Mayotte. Les 178 autres le seront en 2026. Dès dimanche matin, la macronie a enregistré une défaite emblématique, celle de la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Backès, seule ministre en lice à l'échelle nationale, battue au second tour en Nouvelle-Calédonie par l'indépendantiste Robert Xowie.

Cette défaite pourrait-elle conduire Sonia Backès à quitter le gouvernement, une règle jusqu'ici appliquée par le président de la République pour ses ministres aux législatives ? Ni l'Élysée ni Matignon n'ont répondu dimanche à l'AFP à ce sujet. L'ancienne ministre Brigitte Bourguignon, déjà défaite aux législatives 2022, a quant à elle été battue dans le Pas-de-Calais.

Parmi ses cadres au Sénat, Renaissance a sauvé le siège de Xavier Iacovelli (Hauts-de-Seine), mais pas Julien Bargeton à Paris. En effectifs déjà réduits au Sénat, les macronistes réunis au sein du groupe RDPI (24 élus) payent leur faible ancrage local, et risquent de voir leurs troupes diminuer. A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ancienne ministre des Outre-mer Annick Girardin a été élue.

Yannick Jadot fait son entrée au palais du Luxembourg

A l'image de Louis Vogel, élu en Seine-et-Marne, le parti Horizons d'Édouard Philippe semble de son côté plus fringant après ses victoires municipales à Reims ou à Angers, synonymes de sièges quasi-acquis. Dans un hémicycle encore attaché au traditionnel clivage gauche-droite, reflet des élections municipales, le Parti socialiste (PS) compte bien rester le deuxième groupe du Sénat (64 sénateurs actuellement). "Symboliquement, c'est important", reconnaît le chef de file socialiste - réélu dans le Nord - Patrick Kanner, satisfait d'avoir signé "un accord gagnant-gagnant" avec les communistes et les écologistes dans une quinzaine de départements.

Avec une ambition sous-jacente : atteindre les 100 sénateurs de gauche dans l'hémicycle, contre 91 avant ce renouvellement. Pari gagné dans la capitale où ce rassemblement envoie au palais du Luxembourg huit des douze sénateurs parisiens, pendant que la droite divisée obtient quatre sièges. L'ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot fait ainsi son entrée au Sénat tout comme le communiste Ian Brossat.

Le RN de retour au Sénat

Ce résultat marque "une victoire historique des écologistes à Paris", a lancé auprès de l'AFP Yannick Jadot, qui y voit la "montée en puissance des écologistes sur ce territoire". Yanniock Jadot devrait rejoindre un groupe vert légèrement renforcé, notamment par Mathilde Ollivier, élue sénatrice des Français de l'étranger, à seulement 29 ans, et qui devient ainsi la benjamine au Sénat. "C'est important pour ma génération, la génération climat aussi, d'être représentée dans les institutions", a-t-elle réagi auprès de l'AFP.

Cette alliance de gauche n'a pas plu à la France insoumise, écartée faute de disposer d'un maillage local suffisant pour garnir les rangs du Sénat. Enfin, le Rassemblement national, absent au Sénat depuis le départ de Stéphane Ravier chez Reconquête, fait son retour à la chambre haute. Le parti d'extrême droite a annoncé obtenir trois sièges : Christopher Szczurek dans le Pas-de-Calais, Joshua Hochart dans le Nord et Aymeric Durox en Seine-et-Marne. Revenue ces derniers mois sur le devant de la scène médiatique avec des commissions d'enquête remarquées (Affaire McKinsey, Fonds Marianne...), la Chambre haute se plaît à souligner le sérieux de ses débats face au tumulte de l'Assemblée.