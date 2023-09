«Pour la douche, j'ai cinq bidons de dix litres» : à Mayotte, une crise de l'eau «inacceptable»

Mayotte, département le plus pauvre de France, est soumis à sa plus importante sécheresse depuis 1997, alors que son approvisionnement dépend essentiellement des eaux pluviales. Depuis plusieurs mois, l'eau est distribuée au compte-goutte aux habitants, 300.000 personnes selon l'Insee, sans compter les personnes sans papiers. Pour ménager les ressources restantes avant la prochaine saison des pluies qui n'arrivera pas avant novembre, les autorités ne donnent plus accès à l'eau potable qu'un jour sur trois à partir de lundi prochain, 4 septembre.

"Quatre packs d'eau pour 30 euros"

Les robinets sont à sec quatre jours sur sept. Un véritable enfer pour les habitants. "Au début, j'avais quelques bouteilles d'eau d'avance pour me doucher. Malheureusement, de trois coupures par semaine, on est passé à quatre donc j'ai acheté une poubelle de 50 litres, à mes frais bien évidemment, pour faire ma réserve d'eau pour pouvoir me laver et j'ai également des bouteilles de cinq litres pour ma vaisselle, pour faire mon ménage. Je suis obligée d'acheter des bouteilles d'eau minérale, quatre packs d'eau pour 30 euros", témoigne cette habitante de Mayotte.

"Pour la douche, j'ai des stocks d'eau. J'ai cinq bidons de dix litres", précise un autre riverain. "Je me lève à 4 heures du matin et quand je me lève, il n'y a pas d'eau pour se doucher. L'eau revient à 8 heures quand je ne suis pas là et elle repart à 16 heures quand je ne suis pas encore là, c'est très compliqué", ajoute cette résidente.

Déploiement de citernes

En visite à Mayotte samedi, le ministre chargé des Outre-mer Philippe Vigier a présenté le plan du gouvernement pour éviter une crise sanitaire dans l'archipel. Il a notamment annoncé des distributions de bouteilles, le déploiement de citernes ainsi que des aides aux entreprises.

"Toutes les personnes qui sont vulnérables, particulièrement les femmes enceintes, les enfants, bénéficieront chaque jour d'une distribution d'eau, de deux litres par personne. Il y a déjà 30.000 personnes qui ont été identifiées", a déclaré Philippe Vigier, ajoutant par la suite que les personnes handicapées et en longue maladie bénéficieraient également de ces distributions gratuites.