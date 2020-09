Elections sénatoriales : la Macronie se rassure, les écolos forment un groupe

Ce dimanche était un jour d'élection pour 90.000 grands électeurs français. Ces derniers, élus de la République, étaient appelés à voter afin de renouveler la moitié des chaises du Sénat, sur le mode du suffrage universel indirect contrairement aux autres scrutins français. L'épidémie de coronavirus a ralenti le procédé du dépouillement mais les premiers résultats de ces élections sénatoriales sont tombés en fin de journée.

Patriat et Lemoyne, deux LREM, réélus

Parmi les résultats attendus figuraient celui du département de la Côte-d'Or et le président du groupe En Marche, François Patriat, a été réélu dans ce département. La victoire n'était pas évidente après les municipales ratées de la Macronie. Autre soulagement pour les marcheurs : la réélection du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne dans l'Yonne.

La grande question qui demeurait lors de ces élections était la suivante : les Verts vont-ils parvenir à constituer un groupe ? Il faut dix sénateurs pour cela et visiblement, les écologistes ont passé ce cap. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Esther Benbassa, membre d'Europe Ecologie-Les Verts, dimanche en début de soirée.

Peu de risques pour la droite

Une chose est sure : la droite, majoritaire au Sénat, et son président Gérard Larcher, ne sont pas en danger ce dimanche puisque la droite détient la moitié des villes de plus de 9.000 habitants et 95% des grands électeurs sont issus des municipales de mars et juin. Gérard Larcher a d'ailleurs déclaré en début de soirée que la majorité de droite et du centre était "confortée".