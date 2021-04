Élections régionales : un maire propose de vacciner les personnels des bureaux de vote

REPORTAGE

À partir de ce samedi, des créneaux de vaccination au Covid-19 sont réservés aux enseignants et aux policiers. Mais faut-il également vacciner les assesseurs des prochaines élections régionales et départementales, qui se dérouleront à la fin du mois de juin ? C'est la proposition du maire de Mouvaux, dans l'agglomération lilloise. Eric Durand suggère que les bénévoles et les personnels mobilisés pour tenir les bureaux de votes soient vaccinés en priorité. Il vient d’interpeller le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le sujet.

Seulement une dizaine d'assesseurs inscrits pour le moment

"Là, on se retrouve dans le contexte très particulier d'une double élection, avec la situation sanitaire qu'on connaît", explique Christophe Hemez, en charge des élections à la mairie de Mouvaux. Pour ces élections régionales et départementales, la commune de Mouvaux, 13.000 habitants, va devoir recruter 280 assesseurs et scrutateurs. Pour l'instant, Christophe Hemez n'en a inscrit qu'une dizaine. Il se demande s'il aura, le jour J, le nombre de bénévoles suffisant. "On compte sur les assesseurs désignés par les candidats, puis ensuite sur les bonnes volontés. On espère qu'ils ne nous feront pas défaut, parce qu'ils sont très préoccupés par la crise sanitaire en ce moment", s'inquiète-t-il.

Pour pouvoir organiser le scrutin correctement, Eric Durand, le maire, ne voit qu'une solution : vacciner les citoyens qui seront volontaires pour tenir les bureaux de vote. "Aller dans un bureau de vote dans un contexte où l'on n'est pas vacciné, même avec toutes les précautions, il y a une toute petite retenue, un climat anxiogène. C'est pour ça que je souhaite vivement que l'on priorise les personnes qui tiennent les bureaux de vote. Pour garantir leur santé, mais aussi pour montrer à ceux qui veulent venir voter, qu'il y a toutes les précautions sanitaires qui sont mises en place." Pour l'élu, il faut faire vite, afin que les assesseurs et scrutateurs aient reçu leur deuxième injection au moins quelques jours avant le début des élections.