Vers une trêve entre le Hamas et Israël ? «La guerre continue», assure un porte-parole de l'armée israélienne

Malgré des semaines de discussions, les négociations pour une trêve entre le Hamas et Israël sont toujours dans le flou. Ce dimanche, l'organisation terroriste assurait pourtant que les négociateurs étaient proches d'un accord. Mais selon les informations d'Europe 1, ce ne serait pas tout à fait l'état d'esprit d'Israël. Plusieurs frappes de Tsahal, l'armée israélienne ont été signalées dimanche soir sur Rafah et Khan Younès, dans la bande de Gaza.

Une position inflexible

La guerre continue, assure l'un des porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafowicz. "Comme dans le cas précédent, il y a eu une trêve humanitaire durant laquelle, le huitième jour - à l'époque en novembre - le Hamas a rompu la trêve puisqu'il n'a pas fourni la huitième liste et a tiré vers Israël. Depuis, il y a des combats. Tsahal continue à agir contre le Hamas et à l'heure où nous parlons, il n'y a aucune nouvelle différente", détaille-t-il.

Le porte-parole est clair : Israël maintient ses objectifs, que le pays juge prioritaire. "Dans ces discussions qui ont lieu actuellement au Caire, le Hamas a des revendications qui sont inacceptables. À l'heure où nous parlons, Israël a deux objectifs : le démantèlement et l'élimination du Hamas comme organisation terroriste. La deuxième chose, c'est la libération des otages et leur retour à la maison", conclut Olivier Rafowicz. Pour autant, les négociations se poursuivent. La Maison Blanche a par exemple renouvelé son appel en faveur d'une pause de six semaines.