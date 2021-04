Election régionale en PACA : Muselier confiant malgré la popularité du RN

INTERVIEW

Renaud Muselier n'est pas encore candidat à sa réélection en région PACA, mais il est de tous les sondages. L'un d'entre eux, réalisé la semaine dernière par l'Ifop, le plaçait au premier tour derrière le candidat déclaré du RN, Thierry Mariani. "Vous savez bien qu'il y a deux tours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les cinq sondages réalisés depuis cet été me donnent gagnant", répond Renaud Muselier, invité du Grand Rendez-vous dimanche sur Europe 1.

Priorité à la réouverture

Il dénonce la "frayeur du RN" qu'agitent ces sondages, inutilement selon lui. "Aux dernières municipales, mon parti était censé perdre 17 villes face au Front [national, devenu RN, nldr]. On n'en a perdu aucune et on lui en a pris deux", rappelle Renaud Muselier.

L'élu régional s'inquiète d'autant moins qu'il a déjà connu des adversaires coriaces, qu'il avait fini par éliminer. "On donne aujourd'hui à Thierry Mariani entre 29% et 31% des intentions de vote au premier tour. En 2015, Marion Maréchal faisait entre 41% et 44%. C'est entre 10 et 14 points de moins", souligne le président de région. Pas d'urgence, donc, à annoncer sa - très probable - candidature.

D'autant que Renaud Muselier se fixe pour le moment d'autres priorités. "Laissez-moi m'occuper de la réouverture de ma région avant de savoir quoi faire et contre qui", conclut-il.