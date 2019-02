Édouard Philippe sur LCI mercredi face à 10 Français

Le Premier ministre Edouard Philippe participera mercredi soir à l'émission "La grande explication", sur LCI et RTL, au cours de laquelle il répondra aux questions de 10 Français, a annoncé dimanche la chaîne du groupe TF1.

Impôts, salaires et retraites au programme. Pendant ces deux heures en direct, le chef du gouvernement sera notamment invité à dresser un premier bilan du grand débat, lancé le 15 janvier et qui doit se poursuivre jusqu'à la mi-mars. "Impôts, salaires, retraites, service public, rôle des élus..." feront partie des thèmes abordés, selon LCI, qui ne précise pas le profil des 10 personnes retenues pour participer à l'émission. "Quelles priorités? Quels arbitrages, quels bilans après un mois de grand débat: ils auront toute liberté pour interpeller Edouard Philippe et pour lui poser toutes leurs questions...", ajoute la chaîne dans un communiqué

Des propositions "pour améliorer la situation du pays", soumises via la plateforme citoyenne Make.org, seront aussi présentées au chef du gouvernement. "Le Premier ministre veut participer au grand débat sous des formats différents: réunions publiques, citoyennes, associatives, médiatiques. À cet égard, 'La grande explication' a marqué les esprits pour la qualité de ses débats et a trouvé son public depuis novembre", a déclaré à l'AFP une source à Matignon."Beaucoup de Français ont moins envie d'une interview politique classique que d'échanges sur les problèmes du quotidien et les solutions qu'on peut trouver ensemble", a-t-elle ajouté.

Des records d'audience depuis les "gilets jaunes". Invité du JT de TF1 le 7 janvier, Edouard Philippe avait répondu aux questions des auditeurs de France Inter le 30 janvier, dans l'émission "Le téléphone sonne". L'émission en direct, qui débutera à 20H45, sera coprésentée par David Pujadas de LCI, Yves Thréard du Figaro et Elisabeth Martichoux de RTL. La chaîne de la TNT, devenue gratuite en avril 2016, a réalisé des records d'audience grâce aux deux précédents numéros de cette émission.

Fin novembre, la première édition de "La grande explication", réunissant "gilets jaunes" et élus, avait rassemblé 921.000 téléspectateurs en moyenne, soit une part d'audience de 4,8%. Le 23 janvier, le programme consacré au débat national, rassemblant des citoyens et des responsables politiques, avait été vu par 664.000 personnes en moyenne, soit une part d'audience de 3,9%, avec un pic à plus de 900.000 téléspectateurs en cours d'émission.