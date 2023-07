Édouard Philippe, le successeur de Macron en 2027 ? Pourquoi la déclaration du président gêne le maire du Havre

Edouard Philippe est-il pris au dépourvu par les propos du chef de l’État ? Le maire du Havre recevait hier la Première ministre Élisabeth Borne pour parler réindustrialisation, investissement dans les études supérieures et transition écologique, mais la déclaration d’Emmanuel Macron mardi matin a complètement éclipsé les annonces pour la ville.

Le président a dit depuis Nouméa qu’Edouard Philippe était non seulement son "ami", mais aussi son potentiel successeur en 2027. Mais cette déclaration du chef de l'Etat est perçue comme une flèche empoisonnée. Ainsi, durant la visite de la Première ministre dans sa ville, le leader d'Horizon a montré des signes visibles d'agacement face aux questions répétées des journalistes après la sortie d'Emmanuel Macron. Edouard Philippe a tenté tant bien que mal de balayer ce soutien présidentiel par une réponse évasive.

"Nous sommes ici pour parler du Havre"

"Lorsque j'étais Premier ministre, je m'étais fixé une règle consistant, lorsque j'étais en déplacement, à ne traiter que du sujet qui faisait l'objet du déplacement. C'était une bonne règle… Et j'ai décidé de me l'appliquer à moi-même encore aujourd'hui. Donc, nous sommes ici pour parler du Havre et je vous propose que nous en restions là", a-t-il déclaré devant les journalistes.

Il faut dire que la déclaration du président est ambiguë quand on sait les relations plutôt froides, voire distantes que les deux hommes entretiennent. D'autant plus que les propos d'Emmanuel Macron vont à l'encontre de la stratégie d'Édouard Philippe. Le maire du Havre cherche à se démarquer du chef de l'État depuis plusieurs mois pour s'imposer sur la scène politique comme leader indépendant.

L'ancien Premier ministre s'apprête entre autres à publier à la rentrée un nouveau livre sur le thème de l'éducation. Une initiative qui s'inscrit dans une stratégie de rupture vis-à-vis du président afin de prouver qu'il peut proposer un autre cap pour 2027.