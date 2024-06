Dissolution, législatives, montée des radicaux... Les Français angoissés par l'actualité politique

"C'est une période qui est un peu angoissante quand même. Moi, je n'ai jamais vécu ça. On se demande ce que va devenir le pays. On se demande comment il va être gouverné." Cette inquiétude qu'exprime Pierre, la quarantaine, juriste à Paris, est partagée quelques mètres plus loin par Laurence, assistante commerciale, qui, elle aussi, n'avait jamais vécu une telle situation. "C'est une période stressante. Moi, je la vis comme une période où il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir. On se demande où on va", livre-t-elle.

"On est en pleine incurie politique"

De l'angoisse ressentie également par Justine. Étudiante, elle a appris par sa sœur la dissolution de l'Assemblée nationale. "Ma sœur m'appelle et me dit il y a la dissolution. Moi, je suis un peu stressée, j'ai un peu peur de ce qui nous attend", redoute la jeune étudiante.

Autre crainte pour de nombreux passants, celle de voir à nouveau le retour d'un gouvernement en majorité relative. "C'est le scénario le plus probable que la France soit ingouvernable", pense un passant. Une autre ajoute : "Il ne se passe rien pour le pays. On est en pleine incurie politique."

Et cette actualité politique s'invite jusqu'aux repas de famille et elle plombe l'ambiance. "L'autre jour, à table, on a eu une discussion à propos de ça. C'est vrai que dès le matin, au réveil, je n'avais pas forcément envie de parler de ça", explique une promeneuse. Il ne reste plus qu'à prendre son mal en patience et attendre le verdict des urnes le 7 juillet.