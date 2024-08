Dissolution : «Il n'y aura pas de grande transformation ou réforme pendant un an», estime Hervé Morin

Au micro d'Anthony Favalli, Hervé Morin, président de la Région Normandie et ancien ministre de la Défense, s'est exprimé sur l'absence d'un nouveau gouvernement un mois après la tenue des élections législatives anticipées. Alors que la situation semble au point mort, il estime que ce prochain gouvernement aura uniquement un rôle transitoire.

"Ça ne sera pas un gouvernement de transformation du pays (...) qui nous amène jusqu'à l'été prochain et avec la capacité pour les Français, éventuellement, de s'exprimer à nouveau par le suffrage universel. Après, il y a quelques principes de base, est-ce qu'on accepte des prélèvements obligatoires supplémentaires ? Est-ce qu'on lutte contre les déficits publics ? Est-ce qu'on est tenu par nos engagements européens ? Est-ce qu'on sanctuarise les crédits militaires à un moment où le monde est extrêmement dangereux ?", explique-t-il.

L'enjeu du budget

Il estime que la question principale qui devra être portée par ce gouvernement est celle du budget : "ll faut faire voter un budget qui répond à la question qui nous est posée par les institutions européennes. Que faisons-nous pour réduire notre déficit ? Nous sommes sous la menace de sanctions de la Commission européenne pour déficit excessif".

Afin de porter ce gouvernement de transition, le président de la Région Normandie imagine le portrait : "un homme ou une femme qui ait l'expérience politique, qui est capable de parler à peu près avec tout le monde, qui discute et trouve les voies et moyens pour bâtir des majorités et surtout faire en sorte que la France puisse avoir un budget en fin d'année" en guise de Premier ministre.