Deux sondages placent Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen et Eric Zemmour

Emmanuel Macron domine le premier tour de la présidentielle avec 30% d'intentions de vote, devant Marine Le Pen (15,5%) qui devance elle-même Eric Zemmour (13%), Jean-Luc Mélenchon (11%) et Valérie Pécresse (11%), selon un nouveau sondage "rolling" publié mardi.

Le candidat écologiste Yannick Jadot réunit 6% d'intentions de vote, devant le communiste Fabien Roussel (4%) et la socialiste Anne Hidalgo (2,5%), selon cette étude "rolling" Ipsos Sopra-Steria pour Le Parisien et franceInfo. La maire de Paris est donnée au même niveau que le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan et que le candidat iconoclaste Jean Lassalle. A l'extrême gauche, le candidat NPA Philippe Poutou est à 1,5% et la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud à 0,5%. Ainsi, Emmanuel Macron devrait se qualifier au second tour de l'élection présidentielle.

Ipsos précise que ce sondage a été réalisé du 11 au 15 mars auprès d'un échantillon de 1.651 adultes inscrits sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur, selon le score visé, de 0,7 à 2,4 points.

Eric Zemmour derrière Marine Le Pen

Un autre sondage dresse les intentions de vote des citoyens français. LCI a dévoilé ce mardi les chiffres de son sondage l'Ifop-Fiducial réalisé pour LCI, "Paris Match" et Sud Radio. Ainsi, Emmanuel Macron est crédité de 31% des intentions de vote, Marine Le Pen de 18%, Éric Zemmour de 12,5%, Jean-Luc Mélenchon, 12% et Valérie Pécresse, 11%.

Yannick Jadot est crédité de 5%, Fabien Roussel de 4,5%, Anne Hidalgo, 2%, Jean Lassalle, 2%, Philippe Poutou, 1%, Nicolas Dupont-Aignan, 1% et enfin Nathalie Arthaud de 0%.

Qu'est-ce qu'un sondage scrolling ? Il s'agit d'une enquête en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes.

L'enquête Ifop-Fiducial a été menée auprès d'un échantillon de 1505 personnes, représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 11 mars 2022. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.