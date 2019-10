Des militants d'Extinction Rébellion bloquent les accès autour de l'Assemblée nationale

"Rendez-nous les vers de terre", "notre maison brûle"... Un peu après 10 heures samedi 12 octobre, des dizaines de militants d'Extinction Rébellion ont installé meules de foin et gros bidons noirs sur les quais devant l'Assemblée nationale. D'autres, assis sur la chaussée, en position de méditation, ou debout derrière tenant une large banderole "Ici on cultive, assemblée citoyenne", barraient d'autres rues autour du bâtiment où les députés ne siégeaient pas samedi.

"Nous nous battrons jusqu'à ce qu'on nous entende"

Après cinq jours d'occupation de la place du Châtelet et du pont au Change dans le cœur de Paris, Extinction Rébellion a levé le camp pour se concentrer sur cette action baptisée "Archipel des nouveaux mondes", la dernière prévue de leur semaine de mobilisation qui avait commencé samedi dernier par l'occupation pendant 17 heures du centre commercial Italie 2. Cette action s'inscrit dans une semaine mondiale de désobéissance civile pour réclamer des mesures contre le réchauffement climatique.

Place du #Châtelet vidée de ses occupants depuis 8h. Nettoyage demandé à la mairie, en cours depuis 10h. — Préfecture de Police (@prefpolice) October 12, 2019

Si les CRS ont laissé les militants s'installer cette semaine place du Châtelet sans intervenir jusqu'à ce matin, ils étaient bien présents autour des manifestants en face de l'Assemblée nationale. Boulevard Saint-Germain, les forces de l'ordre enlevaient un par un les manifestants assis par terre pour dégager la route. Ceux-ci s'installaient à nouveau un peu plus loin. "La police n'est pas notre ennemie, nos ennemis ce sont les industriels qui exploitent le vivant et les États qui les laissent faire", a lancé dans un micro un participant. "Notre combat est juste et non violent et nous nous battrons jusqu'à ce qu'on nous entende", a-t-il ajouté.