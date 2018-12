"Des marchands de sommeil, il y en a partout", affirme le maire de Bobigny

INTERVIEW

"Je comprends la détresse des habitants." Invité d'Europe 1 au lendemain de l'incendie qui a fait quatre morts dans un immeuble de la cité Paul-Éluard de sa commune, le maire de Bobigny, Stéphane de Paoli (UDI), a dit sa solidarité envers les victimes et son impuissance face à l'état de certains bâtiments, vendredi soir.

"Beaucoup de choses ont été faites". Choqués par le drame, certains habitants de la ville de Seine-Saint-Denis sont-ils "laissés pour compte" ? "Il ne me semble pas", répond Stéphane de Paoli. "Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la ville, des habitations. (…) À chaque fois que je suis interpellé et que je dois intervenir auprès du président du conseil général et de Seine-Saint-Denis habitat, je le fais."

"Tous les maires le sentent". Affirmant que le bâtiment où s'est produit l'incendie n'était pas insalubre, Stéphane de Paoli reconnaît cependant que la question de l'état de certains immeubles se pose. "Je pense que tous les maires le sentent et que les bâtiments insalubres, voire les marchants de sommeil, il y en a partout, dans toutes les villes", affirme-t-il. "Nous nous battons contre ces choses-là", poursuit le maire, rappelant les mesures prises par la commune pour dissuader les propriétaires de diviser les logements en un nombre trop élevé d'appartements, par exemple.

"Après, je ne peux pas répondre à ces accusations, puisque je ne suis pas le bailleur", explique le maire. "Je n'ai pas les pouvoirs vis-à-vis de ces bâtiments et de ces constructions puisqu'ils appartiennent à Seine-Saint-Denis habitat (ex-Office Public Départemental HLM de Seine-Saint-Denis, ndlr)".

L'incendie a coûté la vie à quatre personnes, une femme de 42 ans et ses filles de 3 et 8 ans, et une habitante de 25 ans, et fait cinq blessés.