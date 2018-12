Incendie meurtrier de Bobigny : "il y avait beaucoup de fumée, ça criait de partout"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"Ça criait de partout. Il y avait beaucoup de fumée dans les appartements". Ce jeudi soir, peu après 21 heures, Brigitte a rapidement compris que quelque chose d'anormal se produisait. Résidente d'un immeuble de la cité Paul-Éluard, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, elle se souvient du moment où elle a compris qu'un incendie était en cours.

"C'est moi en premier qui ai entendu crier au feu. J'étais à la fenêtre, j'ai vu beaucoup de monde en panique, ainsi qu'une dame allongée par terre", raconte-t-elle à l'envoyée spéciale d'Europe 1. "On a essayé de descendre, mais c'était impossible à cause de la chaleur. Des personnes sont descendues, elles étaient en flammes. J'étais choquée". Cette femme, qui habite au 3e étage, est restée confinée chez elle comme l'ont réclamé les pompiers, rapidement intervenus pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans un appartement de 100 m² au premier étage de la tour qui en compte dix-huit.

Le confinement, c'est également ce qu'a vécu Ryan, un adolescent de 16 ans qui habite avec sa famille au deuxième étage de la tour. "Une voisine est venue toquer super fort à la porte, et j'ai vu plein de fumée noire. Du coup, on est sortis. Quand on a ouvert la porte, il y avait plein de feu partout, donc on ne pouvait pas sortir. Donc on est allés se réfugier chez la voisine la plus éloignée. On était au moins vingt personnes et on est restés 2h-2h30", confie-t-il à Europe 1.

Selon des témoignages recueillis, le feu aurait pris dans une chambre avant de se propager à l'appartement puis à l'immeuble, avec d'importantes propagations de fumée dans le couloir. Pris de panique, les habitants de l'appartement se seraient précipités à l'extérieur en criant à leurs voisins de sortir eux aussi. Le bilan est lourd avec trois personnes mortes, une femme d'une vingtaine d'années et deux fillettes de 3 et 7 ans, ainsi que trois blessés graves dont le pronostic vital est engagé.

Entendu sur europe1 : À l'extérieur, d'accord, ils l'ont réparé, mais à l'intérieur, c'est comme d'habitude. Les ascenseurs, ils marchent une fois sur dix… C'est triste

"J'étais chez moi, dans ma chambre, et j'ai entendu des cris par la fenêtre. J'ai regardé et j'ai vu la fumée monter sur le bâtiment", commente Alex, 28 ans et résident de l'immeuble d'en face. Le jeune homme, qui est rapidement arrivé au pied de la tour, a exprimé sa colère à propos de l'entretien des bâtiments. "À l'extérieur, d'accord, ils l'ont réparé, mais à l'intérieur, c'est comme d'habitude. Les ascenseurs, ils marchent une fois sur dix… C'est triste", explique-t-il à Europe 1.

L'immeuble, situé à une centaine de mètres de la mairie de Bobigny, "n'est pas insalubre", ont assuré plusieurs personnes jeudi soir. C'est le cas de Zafer, qui habite aussi l'immeuble. Il dit avoir "déjà signalé à plusieurs reprises à l'office HLM que les normes de sécurité ne sont pas respectées dans la tour" du quartier Paul-Éluard, qui en compte plusieurs d'une vingtaine d'étages communiquant entre elles par une dalle centrale.